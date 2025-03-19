Президент подчеркнул, что Украина нуждается в оборонной поддержке и усилении ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что слова российского диктатора Владимира Путина расходятся с реальностью, потому что Российская Федерация ночью запустила 150 дронов для поражения городской инфраструктуры в Украине, в том числе двух больниц и объектов энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Президент Украины подчеркнул, что "каждые сутки в Украине - это защита от штурмов России, каждая ночь в Украине - это работа нашей противовоздушной обороны для защиты наших людей, семей, наших детишек".

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"Даже этой ночью после разговора Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, когда Путин якобы сказал, что отдает приказ прекратить удары по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов, в том числе по объектам энергетики. Удары были по транспорту. Поражены были, к сожалению, две больницы. Удары были по обычной городской инфраструктуре. То есть слова Путина очень расходятся с реальностью", - подчеркнул Зеленский.

В связи с этим, как подчеркнул президент, Украине нужна оборонная поддержка, поддержка украинской противовоздушной обороны, а также нужно давление на Россию ради безопасности и спасения жизней людей.

Договоренности Путина и Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, Путин выдвинул Трампу условия для 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, он потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ. Также, как сообщили в Кремле, российский диктатор поддержал предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.

Издание The New York Times написало, что Путин отказался от перемирия, ограничившись "жестами доброй воли". Диктатор не принял условий более масштабного прекращения огня на 30 дней, которое предложили США и Украина. Это означает, что нападения на гражданских лиц, города и порты будут продолжаться.

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