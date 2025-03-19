Президент анонсировал новый раунд переговоров в Саудовской Аравии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом 19 марта, выразив уверенность, что "прочный мир может быть достигнут в этом году".

По его словам, украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни "для продолжения координации шагов по достижению мира".

"У меня был позитивный, очень содержательный и откровенный разговор с президентом США Дональдом Трампом, - написал он в соцсети Х. - Я поблагодарил его за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта - эта встреча команд существенно помогла в продвижении к прекращению войны. Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны и прочного мира. Мы считаем, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году".

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Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре

По словам Зеленского, Трамп поделился с ним подробностями своего разговора с Путиным и ключевыми обсуждаемыми вопросами:

"Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать. Наши команды обсудили этот шаг в Джидде. Американская сторона также предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение. Мы продолжим работать над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для создания возможности для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня".

Кроме того, президент сообщил, что предоставил Трампу обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов.

"Мы говорили о ситуации в Курской области, затронули вопрос освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, которые были захвачены российскими войсками. Мы также обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможность ее усиления для защиты жизней", - заявил Зеленский.

Новые переговоры в Саудовской Аравии

Он добавил, что Украина и США поручили своим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Отдельно президент анонсировал новый раунд переговоров в Саудовской Аравии:

"Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира. Мы поручили нашим советникам и представителям выполнить эту работу как можно быстрее. Мы отметили позитивную работу наших советников и представителей - Рубио, Уолтца, Келлогга, Ермака, Сибиги, Умерова и Палисы. На дальнейших встречах команды могут договориться обо всех необходимых аспектах продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности".

Зеленский поблагодарил Трампа и американский народ за поддержку, а также акцентировал, что украинцы хотят мира, и поэтому Украина приняла предложение о безоговорочном прекращении огня.

"Я подчеркнул важность концепции мира через силу президента Трампа. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды", - констатировал президент.

Напомним, ранее Трамп сообщил об "очень хорошем разговоре" с Зеленским:

"Большая часть обсуждения основывалась на вчерашнем разговоре с президентом Путиным для того, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины... Мы находимся на верном пути".

При этом президент США отметил, что обратился к госсекретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу с просьбой "предоставить точное описание оговоренных пунктов".

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