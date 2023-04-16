Под завалами еще могут оставаться три человека, отметили в ГСЧС.

Из-под завалов на месте российского удара в Славянске изъяли тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. "На месте проведения аварийно-спасательных работ изъято тело погибшего мужчины. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Следовательно, количество погибших возросло до 12. В ГСЧС добавили, что под завалами еще могут оставаться три человека.

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Российский удар по Славянску - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 14 апреля российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области. Россияне выпустили по городу по меньшей мере семь ракет С-300. Шесть попали в жилой сектор, еще одна - в территорию ландшафтного парка.

Враг попал в три пятиэтажных дома: один дом частично разрушен, а в двух - произошло возгорание. Сообщалось об 11 погибших и 23 раненых.

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