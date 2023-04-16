Из-под завалов на месте российского удара в Славянске изъяли тело погибшего мужчины.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. "На месте проведения аварийно-спасательных работ изъято тело погибшего мужчины. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Следовательно, количество погибших возросло до 12. В ГСЧС добавили, что под завалами еще могут оставаться три человека.
Российский удар по Славянску - сегодня это стоит знать
Как сообщал УНИАН, 14 апреля российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области. Россияне выпустили по городу по меньшей мере семь ракет С-300. Шесть попали в жилой сектор, еще одна - в территорию ландшафтного парка.
Враг попал в три пятиэтажных дома: один дом частично разрушен, а в двух - произошло возгорание. Сообщалось об 11 погибших и 23 раненых.