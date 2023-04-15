Из-под завалов достали тела двух погибших.

Из-под завалов пятиэтажки в Славянске, по которой российские захватчики ударили 14 апреля, достали тела еще двух погибших, сообщила "Суспільному" пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

Количество погибших в результате вчерашнего обстрела города возросло до 11 человек, из них шесть человек погибли в пятиэтажке.

В Славянске продолжаются аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенного дома. По состоянию на утро субботы спасатели искали 5 человек под завалами.

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Удар россиян по Славянску 14 апреля - что известно

В пятницу, 14 апреля, россияне обстреляли Славянск в Донецкой области. Были попадания в три пятиэтажных дома, один из них частично разрушен.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на кровавый удар врага, подчеркнул, что Россия демонстрирует свою сущность, разрушая, уничтожая все живое.

Днем ранее сообщалось о восьми погибших в результате обстрела (в частности, 2-летний ребенок) и 21 раненом (в частности, 14-летняя девочка, которую спасли из-под завалов).

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