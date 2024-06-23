Известно, что российская ПВО сбила ракету над пляжем, где отдыхало много туристов.

После удара по оккупированному Севастополю туристы начали отменять путевки в аннексированный Крым. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров РФ.

Там отметили, что такие случаи являются "единичными".

"Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым", - отметил генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Видео дня

По информации российских СМИ, в результате атаки 152 человека пострадали, еще 5 погибли. Среди жертв - девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Также 24 июня в оккупированном Крыму и Севастополе объявили днем траура.

Ракетный удар по Крыму 23 июня - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июня, территорию Крыма атаковали ракетами. Известно, что россияне сбили ракету над пляжем, в результате чего пострадали люди.

Российское Минобороны заявило, что российская ПВО якобы сбила 4 ракеты ATACMS, а пятую подбила, в результате чего она взорвалась над пляжем. Однако в ведомстве обвинили США в целенаправленном программировании ракет ATACMS для ударов по гражданскому населению Севастополя.

"Сегодня в 12:15 осуществлен умышленный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами "ATACMS", снаряженными кассетными боевыми частями", - отметили в сообщении.

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