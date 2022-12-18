Мальчик накануне российской атаки уехал к бабушке.

Российские оккупанты своими ракетами убили в Кривом Роге целую семью. Выжил лишь семилетний мальчик, который во время атаки был у бабушки.

По данным местного телеканала "Рудана", погибшие супруги Александр и Людмила Корнейчуки, а также их младший полуторогодовалый сын Тимофей жили в доме, куда попала ракета оккупантов. Мальчика искали более 12 часов, но чуда не произошло.

Виктория Корнейчук, которая является родственницей погибшей семьи, сообщила, что сначала из-под завалов достали Александра, он был еще жив, но спасти его не удалось. Позже из-под обломков достали тело Людмилы.

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"Имели еще очень большие надежды, что Тимошка, наш маленький голубоглазый зайчик ... что он останется живым. Очень долго разбирали завалы, больше 12 часов ребенка искали. Но мы не теряли надежду. Думали, может он где-то под каким-то перекрытием, какой-то большой глубиной… Может, ребенок еще жив…", – рассказала женщина.

Отмечается, что погибшие супруги работали на шахте "Гвардейская" Криворожского железорудного комбината, в частности, Александр работал проходчиком.

Свою квартиру в этом злосчастном доме семья купила год назад. В первые месяцы полномасштабной войны России против Украины Людмила с детьми жила в Польше, но в августе они вернулись в Кривой Рог.

В живых остался лишь семилетний Максим. Мальчик накануне российской атаки уехал к бабушке, где находится до сих пор.

"Он еще ничего не знает, но понимает, что что-то произошло. Пока никто не решился ему рассказать. Сказали пока, что родители в больнице. А он все время пытается им дозвониться", – подытожила Виктория.

Ракетный удар по Кривому Рогу - что известно

16 декабря Россия в очередной раз ударила ракетами по украинским городам, в том числе и по Кривому Рогу. В результате атаки в пострадал объект энергетической инфраструктуры.

Еще одна ракета российских оккупантов попала в многоэтажный дом, в результате погибли четыре человека, в том числе и полуторагодовалый мальчик. Также известно, что 13 человек получили ранения, из них четверо детей.

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