Таким образом, в результате вчерашнего удара по жилому дому погибли четыре человека.

В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело полуторагодовалого мальчика.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, таким образом, вчерашний удар по городу унес четыре жизни.

"Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены. Среди них четверо детей", - отметил он.

Видео дня

Кроме того, по данным Резниченко, не утихали ночью и обстрелы Никопольского района. В частности, российские оккупанты накрыли тяжелой артиллерией две общины - Красногригорьевскую и Марганецкую.

В результате ударов люди не пострадали, повреждены дома и линии электропередач.

Как добавил мэр Кривого Рога Александр Вилкул, в городе полностью подключили подачу воды, где от электричества, где на генераторах. 90% города с теплом. Газоснабжение осуществляется всем потребителям стабильно.

При этом электротранспорт сегодня работать не будет из-за ограничений по поставкам электроэнергии.

Энергетики применяют экстренные отключения электроэнергии в городе.

Ракетный обстрел 16 декабря

Вражеские войска в очередной раз совершили масштабную ракетную атаку по Украине. Во время атаки украинские военные сбили над Днепропетровской областью 10 ракет.

В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Сначала сообщалось, что погибли два человека.

Вас также могут заинтересовать новости: