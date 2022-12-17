В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело полуторагодовалого мальчика.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, таким образом, вчерашний удар по городу унес четыре жизни.
"Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены. Среди них четверо детей", - отметил он.
Кроме того, по данным Резниченко, не утихали ночью и обстрелы Никопольского района. В частности, российские оккупанты накрыли тяжелой артиллерией две общины - Красногригорьевскую и Марганецкую.
В результате ударов люди не пострадали, повреждены дома и линии электропередач.
Как добавил мэр Кривого Рога Александр Вилкул, в городе полностью подключили подачу воды, где от электричества, где на генераторах. 90% города с теплом. Газоснабжение осуществляется всем потребителям стабильно.
При этом электротранспорт сегодня работать не будет из-за ограничений по поставкам электроэнергии.
Энергетики применяют экстренные отключения электроэнергии в городе.
Ракетный обстрел 16 декабря
Вражеские войска в очередной раз совершили масштабную ракетную атаку по Украине. Во время атаки украинские военные сбили над Днепропетровской областью 10 ракет.
В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Сначала сообщалось, что погибли два человека.