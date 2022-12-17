В результате удара россиян погибли четыре человека.

Российские ракеты повредили 43 дома, три школы и одно лечебное учреждение в Кривом Роге Днепропетровской области. Также оккупанты отняли жизни четырех человек, в том числе и полуторогодовалого ребенка.

"На данный момент установлено, что получили повреждения 43 жилых дома, три школы, три детсада и одно лечебное учреждение. Военная администрация города задействовала 13 бригад, работавших над ликвидацией последствий. Они закрывали окна пленкой и OSB – быстрее, чем стеклом, чтобы квартиры не охладились полностью. В настоящее время закрыто уже 90% окон", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

При этом он указал, что уже закрыли 273 оконных и дверных блока в квартирах и 272 окна в подъездах. Кроме того, в трех детских садах и двух школах окна закрыли полностью.

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Ракетный удар по Кривому Рогу - что известно

16 декабря россияне в очередной раз совершили масштабную ракетную атаку по украинским городам. В результате в Кривом Роге разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, российская ракета попала в жилой дом, из-за чего погибли четыре человека, среди которых полуторагодовалый мальчик. Еще 13 человек получили ранения, среди них четверо детей.

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