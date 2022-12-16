Также в городе ракета попала в многоквартирный жилой дом.

В результате ракетного удара, который утром нанесли по Украине российские военные, в Кривом Роге был полностью разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в эфире информационного телемарафона. В городе применили графики аварийного отключения электроэнергии. Вода частично подается благодаря генераторам, работают также водовозки, газовая система полностью содержится на генераторах, половина станций мобильной связи уже подключена к генератору, другую половину станций подключают.

"Несколько попаданий ракетами, в том числе, объект энергетической инфраструктуры полностью разрушен. Прямое попадание ракетой в жилой дом многоквартирный. На данный момент могу сказать, что восемь раненых, из них четверо детей, по меньшей мере двое погибли, но еще спасатели разгребают завалы, есть без вести пропавшие. Было несколько ракет. "Х"-ракеты, это запуски с самолетов", - сказал он.

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По его словам, на момент удара в шахтах Кривбасса было 596 человек, уже четвертый час продолжается аварийно-спасательная операция, 246 людей уже вывели на поверхность.

Обстрел Украины сегодня

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 декабря, вражеские войска в очередной раз осуществили масштабную ракетную атаку по Украине.

Известно, что во время сегодняшней атаки украинские военные сбили над Днепропетровской областью 10 ракет.

Утром сообщалось, что в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Погибли два человека, по меньшей мере пятеро получили ранения.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный позже сообщил, что сегодня россияне выпустили по объектам критической инфраструктуры 76 ракет, из них 72 – крылатые и 4 - управляемые авиационные.

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