Впереди – большая работа по идентификации тел, подчеркнул Синегубов.

Днем 25 мая 2024 года российские оккупационные войска ударили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В результате вражеской атаки погибли 4 человека, еще 16 считаются пропавшими без вести.

Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что около 40 человек получили ранения в результате вражеской атаки.

По его словам, на месте атаки развернут штаб. Работают представители ГСЧС, Национальной полиции, а также психологи.

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"Кроме того, здесь на месте работает мобильная лаборатория ДНК. Фактически, прибывают близкие и родные, которые ищут своих родственников. Мы им предлагаем сдать ДНК-тесты для возможной идентификации тел. Пожар пока локализован, вскоре будет ликвидирован полностью. Конечно, будет большое количество работы по идентификации тел, потому что, по нашим предварительным данным, в помещении могли еще находиться более 20 человек", – подчеркнул Синегубов.

Обновлено 21:54: Число погибших в результате удара по "Эпицентру" увеличилось. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что спасатели обнаружили тело еще одного человека.

Обстрелы Харькова

В течение субботы, 25 мая, российские захватчики несколько раз обстреливали Харьков. Кроме "Эпицентра", под вражеский удар попал и Центральный парк города.

Вечером россияне нанесли еще один удар по Харькову, уже четвертый за день. Местные власти сообщили, что оккупанты обстреляли центральную часть города. Уже известно о 18 пострадавших в результате атаки, среди них – 13-летний парень.

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