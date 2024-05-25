Попадание пришлось на центральную часть города.

Россияне нанесли новый удар по Харькову, уже четвертый за день. На этот раз россияне атаковали центральную часть города, сообщают местные власти.

По данным главы областной администрации Олега Синегубова, на эту минуту известно о 14 пострадавших, среди них - 13-летний парень.

Как уточнил мэр города Игорь Терехов, удар пришелся на район плотной жилой застройки.

"За сегодня это уже четвертый прилет. Здесь гражданский объект. Это отделение "Новой почты". Кроме того, здесь расположен барбершоп, то есть парикмахерская, расположено небольшое кафе", - рассказал Терехов.

Российский удар по гипермаркету в Харькове

Как писал УНИАН, в субботу днем россияне нанесли несколько авиационных ударов по Харькову. Одна из российских бомб попала в строительный гипермаркет в районе Северная Салтовка, когда там находились несколько сотен человек. По последним данным, в результате удара пострадали по меньшей мере 40 человек, 15 работников гипермаркета до сих пор не выходят на связь. Подтверждена гибель двух человек.

Как рассказали в прокуратуре, из-за масштабного пожара, который возник в гипермаркете после бомбардировки, некоторые тела погибших, вероятно, сгорели до пепла. Реальное количество погибших можно будет оценить по записям с камер наблюдения.

Вас также могут заинтересовать новости: