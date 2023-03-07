Системы ПВО Patriot способны сбивать баллистические ракеты.

Обновлено. Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанскому изданию La Razon не говорил, что Украина уже получила ЗРК Patriot.

Как сообщили изданию "Укринформ" в министерстве национальной обороны Польши, министр говорил, что положительное решение о передаче Киеву этой системы ПВО было принято благодаря усилиям Польши. Там указали, что слова польского министра о получении Украиной ЗРК Patriot связаны с ошибкой во время перевода.

Ранее появилась информация о том, что министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в Украину уже прибыли первые установки ЗРК Patriot.

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"Я должен подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям первые батареи ЗРК Patriot и танки Leopard уже в Украине", - сказал глава Минобороны в интервью испанскому изданию Razon.

Он также добавил, что мириться с грубыми нарушениями международных прав и военными преступлениями нельзя, так как если это допустить, Путин не остановится на достигнутом. По словам Блащака, Польша уже поставила Украине оружия на €2,2 млрд.

"Но я хочу здесь подчеркнуть, что только наши совместные действия - действия всего свободного мира - могут склонить чашу весов этого несправедливого конфликта в нужную сторону. Что касается вопроса о самолетах, то решения по этому вопросу необходимо принимать на более широком союзническом уровне", - добавил он.

Напомним, что системы ПВО Patriot способны сбивать баллистические ракеты.

Системы ПВО Patriot для Украины: детали

21 декабря 2022 года в США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошел ЗРК Patriot. Потом к США присоединилась Германия.

2 февраля украинские защитники прибыли в Германию для освоения ЗРК Patriot. Группа состояла из 70 военных. В Бундесвере отметили, что наши защитники осваивают эти системы очень быстро.

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