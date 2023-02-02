Группа состоит из 70 военнослужащих.

Украинские военные прибыли в Германию для освоения американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Как пишет Spiegel, военнослужащие ВСУ уже сегодня, 2 февраля, должны начать обучение. Группа состоит из 70 украинских военных.

Система Patriot поможет Украине отражать атаки России беспилотниками, ракетами или самолетами.

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"Обычно системы включают в себя центр управления огнем, радар, генератор и шесть или более пусковых установок, установленных на грузовиках", - говорится в сообщении.

Американские ЗРК Patriot для Украины - главные новости

Напомним, в конце 2022 года США объявили о передаче Украине комплексов Patriot для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО)

Позже в Германии заявили о намерении поставить Украине ЗРК Patriot и около 40 БМП Marder.

16 января стало известно, что украинские военные прибыли на американскую базу Форт-Силл в Оклахоме для освоения комплексов Patriot.

Система ПВО Patriot - что известно

Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и армий ряда других стран. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах.

Стоимость поставки девяти батарей может доходить до 9 миллиардов долларов, а пуска одной ракеты - до 3 миллионов долларов.

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