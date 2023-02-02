Украинские военные прибыли в Германию для освоения американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
Как пишет Spiegel, военнослужащие ВСУ уже сегодня, 2 февраля, должны начать обучение. Группа состоит из 70 украинских военных.
Система Patriot поможет Украине отражать атаки России беспилотниками, ракетами или самолетами.
"Обычно системы включают в себя центр управления огнем, радар, генератор и шесть или более пусковых установок, установленных на грузовиках", - говорится в сообщении.
Американские ЗРК Patriot для Украины - главные новости
Напомним, в конце 2022 года США объявили о передаче Украине комплексов Patriot для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО)
Позже в Германии заявили о намерении поставить Украине ЗРК Patriot и около 40 БМП Marder.
16 января стало известно, что украинские военные прибыли на американскую базу Форт-Силл в Оклахоме для освоения комплексов Patriot.
Система ПВО Patriot - что известно
Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и армий ряда других стран. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах.
Стоимость поставки девяти батарей может доходить до 9 миллиардов долларов, а пуска одной ракеты - до 3 миллионов долларов.