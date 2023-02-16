Украинских офицеров готовят по ускоренной программе.

По данным Военно-воздушных сил Германии, обучение украинских военнослужащих работе с ЗРК Patriot продвигается быстрыми темпами.

Как пишет Handelsblatt, около 70 украинских бойцов в течение последних двух недель проходят обучение в штаб-квартире Бундесвера, название которой не разглашается из соображений безопасности.

Командующий немецким учебным объединением отмечает, что украинцы очень мотивированы и часто уже имеют опыт в боевых действиях, так что обучение проходит "быстрее, чем ожидалось".

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинских офицеров для работы с Patriot подготовят за 10 недель вместо стандартного курса в 10 месяцев.

Системы Patriot для Украины

21 декабря 2022 года в США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошел ЗРК Patriot. Это одна из самых современных систем ПВО в мире, способная поражать цели расстоянии около 100 километров и высоте до 30 километров.

Впоследствии стало известно, что Германия присоединится к США в поставках Украине комплексов Patriot. В январе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина гарантированно получит три системы ЗРК Patriot от союзников и работает над новыми решениями для укрепления ПВО.

18 января украинские военные уже прибыли в Соединенные Штаты Америки, чтобы пройти обучение на системах Patriot. Также стартовали учения в Германии.

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