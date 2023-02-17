Наши защитники осваивают эти системы очень быстро.

Украинские военные продолжают учиться работе с зенитными ракетными комплексами Patriot в Германии. В Бундесвере отмечают, что наши защитники осваивают эти системы очень быстро.

В немецких Вооруженных силах объясняют это тем, что украинские бойцы высоко мотивированы. Кроме того, большинство из них уже имеет опыт участия в боевых действиях.

"Мотивация высокая, потому что все знают, о чем идет речь", - заявил немецкий офицер.

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Отмечается, что как только завершится подготовка украинских защитников, системы Patriot будут доставлены в Украину.

Зенитные ракетные комплексы Patriot для Украины

В конце 2022 года США объявили о передаче Украине комплексов Patriot. Они усилят систему нашей противовоздушной обороны.

В начале февраля 2023 года сообщалось, что украинские военные осваивают современные зенитно-ракетные комплексы Patriot по ускоренной программе. Ожидается, что они завершат тренировки в США в течение нескольких недель.

2 февраля украинские военные прибыли в Германию для освоения американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Группа состоит из 70 защитников.

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