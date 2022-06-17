У американских властей пока нет "веских оснований" полагать, что Россия взяла их в плен, говорят в Госдепартаменте.

Президента США Джо Байдена проинформировали о трех пропавших без вести в Украине американцах.

Об этом сообщает CNN.

"Меня проинформировали. Мы не знаем, где они, но хочу еще раз повторить: американцы не должны сейчас ехать в Украину. Я повторю еще раз: американцы не должны сейчас ехать в Украину", - сказал Байден перед отъездом из Белого дома в штат Делавер.

Он добавил, что власти находятся на связи с родными двух американцев, об исчезновении которых в Украине стало известно на этой неделе.

Исчезновение Дрюка, Хьюна и Курпаси в Украине: что известно

В четверг спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил, что у Соединенных Штатов есть информация о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине.

Ранее на этой неделе стало известно, что пропали американские военные - 39-летний Александр Дрюк и 27-летний Энди Хьюн. Имя третьего пропавшего в Госдепартаменте не назвали.

Третий военный из США, которого Госдепартамент идентифицировал как пропавшего без вести в Украине - ветеран морской пехоты США Грэди Курпаси. Об этом его супруга сообщила журналистам.

Российские СМИ опубликовали фото и видео с двумя американцами, якобы захваченными в плен в Украине. Предполагается, что это Хьюн и Дрюк.

Банни Дрюк, мать одного из пропавших военных, сообщила CNN, что Государственный департамент США в настоящее время не может проверить подлинность материалов российских пропагандистов.

Прайс сообщал, что США пока не связываются с Россией по поводу пропавших граждан. У американских властей, по его словам, пока нет "веских оснований" полагать, что Россия взяла их в плен.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил CNN в пятницу, что ему ничего не известно о двух американских военных, пропавших без вести в Украине.

"Нет, мы ничего об этом не знаем", — сказал Песков.

Приговорены к казни: история взятых "ДНР" в плен британских военных

Как писал УНИАН, 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспубликы "ДНР".

Согласно сообщениям, они были приговорены к смертной казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что для спасения британцев Великобритания должна вести диалог с "ДНР".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила решение боевиков "ДНР" убить трех иностранных добровольцев, которые защищали от российских оккупантов Украину. Она подчеркнула, что иностранцы являются военнопленными.

В США также заявили, что обеспокоены вынесением смертного приговора трем иностранным гражданам в так называемой "ДНР" и призвали Россию соблюдать нормы гуманитарного права.

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