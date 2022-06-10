28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер были приговорены к казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что для спасения военнопленных британцев, которым грозит смертная казнь, Великобритания должна вести диалог с "ДНР".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Неоднократно информировали посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам плененных англичан следует обращаться к властям "ДНР" или "ЛНР". Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников", - добавила Захарова.

Захарова также заявила, что эти граждане "в соответствии с международным гуманитарным правом" якобы "не имеют права на статус военнопленного".

Как писал УНИАН, 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР". Согласно сообщениям, они были приговорены к казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила решение боевиков "ДНР" убить троих иностранных добровольцев, которые защищали от российских оккупантов Украину. Она указала, что иностранцы являются военнопленными.

В США также заявили, обеспокоены вынесением смертного приговора трем иностранным гражданам в так называемой "ДНР" и призвали Россию соблюдать нормы гуманитарного права.

Ранее жена кума Путина, одного из лидеров "ОПЗЖ", обвиняемого в госизмене, Виктора Медведчука - Оксана Марченко выступила с предложением обменять ее мужа на попавших в плен к российским оккупантам гражданам Великобритании. Соединенное Королевство заявляло, что не будет помогать Москве с перспективой такого обмена.

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