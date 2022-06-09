Лиз Трасс заявила, что решение псевдосуда не имеет никакой юридической силы, а иностранцы являются военнопленными.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила решение боевиков "ДНР" убить троих иностранных добровольцев, которые защищали от российских оккупантов Украину. Она указала, что иностранцы являются военнопленными.

Об этом глава британского МИД написала в Twitter.

"Я категорически осуждаю вынесение приговора Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, задержанных российскими марионетками на востоке Украины", - говорится в сообщении.

По ее словам, иностранцы являются военнопленными. Она назвала псевдосуд боевиков "ДНР" фиктивным и "не имеющим абсолютно никакой законной силы".

"Мои мысли с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их", - подытожила дипломат.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты в так называемой "ДНР" засудили к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - Шона Пиннера, Эйдена Эслина и Саадуна Брагима.

По данным росСМИ, британцев Пиннера и Аслина взяли в плен в Мариуполе в середине апреля, они оба принесли присягу ВСУ еще в 2018 году, а марокканца Саадуна – 12 марта в Волновахе, он учился в одном из университетов Украины.

В Генеральном штабе ВСУ указали, что на них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

Вас также могут заинтересовать новости: