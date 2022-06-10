В США призвали Россию соблюдать нормы гуманитарного права.

США обеспокоены вынесением смертного приговора трем иностранным гражданам в так называемой "ДНР" и призвали Россию соблюдать нормы гуманитарного права.

Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорами в отношении комбатантов, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставленные военнопленным", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что "суд" над гражданами Великобритании в оккупированном Донецке является ничтожным и имеет пропагандистский характер.

9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР". Согласно сообщениям, они были приговорены к казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

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