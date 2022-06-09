Добровольцев признали виновными в "наемничестве и других преступлениях".

Оккупанты в так называемой "ДНР" засудили к смертной казни воевавших на стороне Украины иностранных добровольцев.

Об этом сообщают росСМИ, публикуя их фото.

Виновными в "наемничестве и других преступлениях" признали гражданина Марокко и двоих британцев.

К смертной казни приговорены иностранцы Шон Пиннер, Эйден Эслин и Саадун Брагим.

По данным росСМИ, британцев Пиннера и Аслина взяли в плен в Мариуполе в середине апреля, а марокканца Саадуна – 12 марта в Волновахе.

Ранее сообщалось, как россиян начали заставлять отдавать часть зарплаты на поддержку псевдореспублик "Л/ДНР": они выражают недовольство и пишут отказы.

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