Оккупанты в так называемой "ДНР" засудили к смертной казни воевавших на стороне Украины иностранных добровольцев.
Об этом сообщают росСМИ, публикуя их фото.
Виновными в "наемничестве и других преступлениях" признали гражданина Марокко и двоих британцев.
К смертной казни приговорены иностранцы Шон Пиннер, Эйден Эслин и Саадун Брагим.
По данным росСМИ, британцев Пиннера и Аслина взяли в плен в Мариуполе в середине апреля, а марокканца Саадуна – 12 марта в Волновахе.
В "ДНР" приговорили к смертной казни иностранных добровольцев
Ранее сообщалось, как россиян начали заставлять отдавать часть зарплаты на поддержку псевдореспублик "Л/ДНР": они выражают недовольство и пишут отказы.
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