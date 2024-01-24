По его словам, задачей является перекрытие навигационных систем крылатых ракет и дронов.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко заявил,что российские ракеты не всегда достигают своих целей во время ударов по Украине. Этому способствует совокупность факторов, в частности усиление систем РЭБ.

По его словам, прежде всего Украина получила сейчас много новых средств РЭБ и буквально в каждом протоколе о передаче нам тех или иных типов вооружения отмечается, что "средства противовоздушной обороны другие".

"То есть не ракеты, не там артиллерийские системы, а "другие". Это собственно и есть средства радиоэлектронной борьбы", - сказал он изданию РБК-Украина.

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Аналитик уточнил, что сейчас пошла волна обрубания российских контактов по получению радиоэлектронных комплектующих. Уже больше стран начали реально отслеживать цепочки поставок комплектующих в Россию. Это касается и США, и ряда европейских стран и тому подобное.

Он указал на то, что, с одной стороны, россияне пытаются усовершенствовать ракеты, а с другой стороны, это указывает на проблемы с поставками и технологией производства.

"Сейчас мы выпускаем значительное количество систем, но в большинстве они антидронные. В целом это отдельная тематика и никто не будет обнародовать на каких частотах они работают", - сказал Романенко.

По его словам, задачей является перекрытие навигационных систем крылатых ракет и дронов. Но российские крылатые ракеты и дроны имеют, скажем, такой блок "Комета" и "Комета-М", который в целом принимает информацию от 4 спутниковых систем, которые работают на разных частотах.

"И вот задача, если мы хотим сбить наведение, подавить сигнал, или исказить сигнал. И если исказить сигнал, то ракета все равно получит его, но уже полетит не туда куда следует", - пояснил Романенко.

Российские удары по Украине - детали

В ночь на 23 января и утром россияне нанесли удар по Украине ракетами разных типов, в частности, под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград. В результате погибло более десяти людей.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему не все ракеты противника, летевшие по баллистической траектории, долетели до целей.

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