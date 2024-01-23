Ракеты противника частенько падают в Каспий, поделился спикер Воздушных сил армии Украины.

Обстрел Киева и Харькова сегодня россиянами оброс важными подробностями. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему не все ракеты противника, летевшие по баллистической траектории, долетели до целей.

Об этом спикер рассказал в эфире телеканала "Киев". "Это, возможно, устаревшее оружие, какие-то неисправности, а возможно и вмешательство наших РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы, - Ред.)", - отметил Игнат. Спикер напомнил, как говорил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, что уже несколько ухудшилось качество российских ракет. "Это очень хорошие новости", - сказал Игнат.

"Вы видите, что ракеты частенько падают в Каспий. Там, откуда их запускают над морем... Но когда ракеты уже падают в российские деревни и уничтожают - этого уже не скроешь. И, так же, как на деоккупированных территориях недавно упало. Если они летят куда-то в одну из украинских областей, чтобы поразить тот или иной объект, падают в поле - мы можем их к категории сбитых отнести, можем вроде-то, но ведь ее не сбили. Она просто упала. Понятно, что это наш актив. Можно говорить, что не долетела, не достигла своей цели", - сказал Игнат.

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Он отметил, что Силы обороны Украины также пытаются влиять средствами радиоэлектронной борьбы, подавить навигацию ракеты к той или иной цели. "Таким образом, ракета не станет менее безопасной - она будет (возможно, пропущено слово сбиваться, - Ред.) с маршрута и курса, и если попадет где-то в поле, то это будет идеально для того, чтобы собственно лишить ее пути к цели", - сказал спикер.

Также Игнат подтвердил, что были сегодня и попадания ракет. Кроме того, он прокомментировал информацию о сбитии ракеты из пулемета. "Если это произошло - это действительно на грани возможного или не возможного, потому что вы понимаете, что такое стрелковое оружие, а что такое ракета. Я думаю, что мобильные огневые группы и так сегодня демонстрируют чрезвычайно эффективные результаты в битье "Шахедов", и также приобщаются к сбитию крылатых ракет. Сегодня несколько крылатых ракет были сбиты именно мобилками. Что это было: пулемет или ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс, - Ред.)? Это уже потом распишут возможно больше подробнее", - заявил Игнат.

Также он сказал, что теоретически можно пытаться сбивать ракету из пулемета и стрелкового оружия, но надо понимать скорость полета ракеты.

Обстрел Харькова и Киева сегодня со стороны РФ - что надо знать

В ночь на 23 января и утром россияне нанесли удар по Украине ракетами разных типов, в частности, под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград.

Сообщалось, что в столице Украины есть попадание в нежилой дом, есть поврежденные авто, в некоторых домах выбиты окна, пострадали люди. В Харькове противник попал в многоэтажный дом, под завалами оказались люди. Сообщалось, что в результате атаки со стороны противника погибли три человека. В Павлограде жертвой россиян стал один человек.

Военный эксперт Сергей Грабский отмечал, что враги совершили по украинской земле комбинированный удар. По его мнению, россияне поняли, что нет смысла бить по нашей критической инфраструктуре, и начали пытаться попасть, в том числе в объекты военной промышленности.

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