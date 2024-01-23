По словам Романенко, оценивая критерии эффективности боевой работы подразделений ПВО нужно иметь в виду не только непосредственно уничтожения воздушных целей противника, но и невыполнение ими боевых задач по поражению объектов.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что ВС РФ проанализировали результаты предыдущих масштабных ракетных атак и работают над повышением эффективности ракетных ударов.

Особенность атаки 23 января в том, что были задействованы Ту-22М3, носители сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22. Эти снаряды трудно засечь средствами ПВО, рассказал он изданию Фокус.

"Также трудно сбивать большое количество баллистических ракет, особенно если они летят в области и по городам, где нет передовых систем ПВО типа Patriot или SAMP-T", - подчеркивает генерал-лейтенант.

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По его словам, оценивая критерии эффективности боевой работы подразделений ПВО нужно иметь в виду не только непосредственно уничтожения воздушных целей противника, но и невыполнение ими боевых задач по поражению объектов. Если не все баллистические ракеты достигли целей, это тоже считается эффективной работой украинских военных.

Военный эксперт предполагает, что ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы против вражеской баллистики. Благодаря этому удалось сохранить жизни мирных жителей.

"Снаряды могли сойти с маршрута, взорваться в воздухе или упасть в полях. Но главное, что они не выполнили свое задание", - добавил специалист.

Ракетная атака РФ 23 января - детали

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку, в результате которой есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

"По состоянию на сейчас известно о 22 людях, пострадавших в результате вражеского обстрела Киева. В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получил ранения. Из-под завалов спасены 27 человек. В Павлограде российский террор унес жизни одного человека. Мои соболезнования всем родным и близким", - сообщил президент.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему не все ракеты противника, летевшие по баллистической траектории, долетели до целей.

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