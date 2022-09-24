Защитники Украины попали в более чем 20 районов сосредоточения техники и живой силы захватчиков.

За сутки подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили один вражеский самолет, один вертолет и восемь беспилотников.

Украинские ракетные войска и артиллерия попали в 4 вражеских склада с боеприпасами и 6 пунктов управления, идет речь в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 24 сентября.

По его данным, защитники нашего государства также поразили 3 позиции вражеской противовоздушной обороны и более 20 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

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"...Потери живой силы и техники пока уточняются", - подчеркнули в Генштабе.

Война Украины с РФ и достижения нашей армии

Россия рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в наше государство. Противники открывали огонь по военным и гражданским объектам, убивали гражданских и захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге страны. Армия дает достойный отпор противнику.

В конце августа ВСУ пошли в контрнаступление, уже освобождена почти вся территория Харьковской области. Воины также активно борются с захватчиками на юге страны. 23 сентября на южной части нашей страны украинские воины уничтожили 51 российского оккупанта, ликвидировали вертолет Ми-8 и сбили российский штурмовик Су-25.

В Украине по состоянию на 23 число были уничтожены около 56 060 противников и, в частности, 254 вражеских самолета, 219 вертолетов и 950 беспилотников.

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