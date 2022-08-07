По словам Игоря Козия, не следует привязывать контрнаступление украинской армии к погодным условиям или временам года.

Действия и планы Вооруженных сил Украины не зависят от погоды или времени года, это же касается и их будущего контрнаступления.

Такое мнение высказал "Обозревателю" военный эксперт Игорь Козий.

"Почему мы привязываем контрнаступление к погодным условиям или сезонам? А морозы? Они у нас начинаются уже в ноябре. О каких погодных условиях мы вообще говорим, при которых не может произойти контрнаступление? Необходимо четко понимать, из-за каких погодных условий Вооруженные силы Украины не могут идти в контрнаступление. Сама постановка вопроса является фейком. Вооруженные силы - это структура, которая работает независимо от погодных условий. Она работает 24 часа в день 7 дней в неделю", - пояснил он.

Эксперт подтвердил, что бывают благоприятные и неблагоприятные погодные условия для военных. "Да, в свое время в 1944 году проводили операцию в Беларуси, шли через болота, но делали специальные настилы", - добавил Козий.

По его словам, Минобороны несет ответственность за обеспечение ВСУ всем необходимым для проведения наступления в любых погодных условиях.

Ранее стало известно, что Украина и Россия готовятся к началу активной фазы боевых действий на юге. Наблюдается формирование российскими силами ударной группировки на Криворожском направлении и попытки подтянуть резервы.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сроки контрнаступления ВСУ определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации на фронте.