За минувшие сутки украинские бойцы уничтожили 400 российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 55 тыс. 510 (+400) человек ликвидировано,
- танков - 2 тыс. 236 (+9) единиц,
- боевых бронированных машин - 4 тыс. 776 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 1 тыс. 341 (+1) ед,
- РСЗО - 318 ед,
- средства ПВО - 169 (+1) ед,
- самолеты - 253 ед,
- вертолеты - 218 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 941 (+9),
- крылатые ракеты - 240 (+1),
- корабли/катера - 15 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны - 3 тыс. 630 (+20) ед,
- специальная техника - 125.
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях", - говорится в сводке.
Накануне стало известно, что Украина освободила из плена 215 своих воинов. Также американский Институт исследования войны прокомментировал начало мобилизации в России.