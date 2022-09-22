Всего с 24 февраля украинские бойцы ликвидировали около 55 тыс. 510 оккупантов.

За минувшие сутки украинские бойцы уничтожили 400 российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 сентября ориентировочно составили:

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- личного состава - около 55 тыс. 510 (+400) человек ликвидировано,

- танков - 2 тыс. 236 (+9) единиц,

- боевых бронированных машин - 4 тыс. 776 (+28) ед,

- артиллерийских систем - 1 тыс. 341 (+1) ед,

- РСЗО - 318 ед,

- средства ПВО - 169 (+1) ед,

- самолеты - 253 ед,

- вертолеты - 218 (+1) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 941 (+9),

- крылатые ракеты - 240 (+1),

- корабли/катера - 15 (+0) ед,

- автомобильная техника и автоцистерны - 3 тыс. 630 (+20) ед,

- специальная техника - 125.

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях", - говорится в сводке.

Накануне стало известно, что Украина освободила из плена 215 своих воинов. Также американский Институт исследования войны прокомментировал начало мобилизации в России.

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