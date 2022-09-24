Авиация нанесла около двадцати ударов по врагу.

В Оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении 51 российского оккупанта и их техники, а также о еще одно контрольное поражения Каховского моста.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования в Facebook по итогам текущей оперативной обстановки на юге Украины за 23 сентября.

"Активность нашей авиации равнялась двадцати ударам по врагу. В Николаевском районе уничтожен вражеский вертолет Ми-8, а в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

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Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе, уничтожив понтонну переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, три скопления сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Оврага, зенитно-ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе Николаевщины, колонну вооружения и техники - в Каховке.

"Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста", - говорится в сообщении.

Другие потери врага за боевой день составляют: личного состава - 51, 152 мм гаубица "Мста-Б", танк и 16 единиц другой авто-бронетехники.

Отмечается также, что в Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров, среди которых три надводных и один подводный носитель "Калибров". Их наготове есть 28, добавили в командовании.

Также отмечается, что беспилотник "Шахид-136" атаковал вечером 23 сентября позиции украинских войск на линии соприкосновения в Березнеговатской громаде Николаевщины. При попытке атаковать направление порта Южного очередной "Шахид-136" был сбит.

Атака Украины иранскими дронами: что известно

23 сентября враг атаковал Одессу дронами-камикадзе из Черного моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погиб гражданский. Еще один иранский дрон-камикадзе ВСУ удалось сбить.

Впоследствии было сообщено, что подразделения украинской противовоздушной обороны сбили возле Одессы еще один вражеский дрон-камикадзе. По состоянию на 18.30 зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили шесть дронов-камикадзе. Впервые в Украине зенитчиками ВСУ был сбит ударный беспилотник иранского производства "Mohajer-6".

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. 13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон "Shahed-136" ("Шахид-136"). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.