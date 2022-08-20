За минувшие сутки российские военные убили 7 мирных жителей Донецкой области.

За минувшие сутки российские военные убили 7 мирных жителей Донетчины.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! С 19 августа россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: четырех в Бахмуте, одного в Дружбе, одного в Константиновке и одного в Северном. Еще 13 человек получили ранения", - отметил он.

Кириленко также отметил, что до сих пор невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, Россия пошла в массированное наступление на Донбассе на нескольких направлениях, продолжаются боевые действия. В частности, авиация противника действовала вблизи Марьинки, на Авдеевском направлении оккупанты задействовали танки

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

Как отмечали в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

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