В Харьковской области украинская оборона крепкая, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на Донбассе продолжаются жестокие бои, а борьба на юге Украины дает хорошие новости.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление", - отметил президент.

По его словам, Россия направила туда колоссальный объем своих военных ресурсов.

"Харьковщина: украинская оборона крепкая. Попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются. Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина не теряет ни одного дня и уменьшает потенциал оккупантов.

Напомним, российские захватчики вторглись в Украину без объявления войны 24 февраля рано утром. Противники атаковали и военные, и гражданские объекты.

В середине июля Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по украинской территории более трех тысяч ракет.

Вооруженные силы Украины дают противнику достойный отпор. По состоянию на 13 августа на нашей земле уже уничтожили 43,4 противников.

Вас также могут заинтересовать новости: