Предварительно обошлось без жертв.

Оккупанты нанесли удар по пригороду Харькова.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Telegram.

"Прилет" ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", - написал он.

Напомним, на Харьковском направлении оккупанты пытались наступать в направлении Харькова, ВСУ отбили атаку. Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в пятницу утром, 18 августа, захватчики ударили по трем районам Харькова. По его данным, противники попали в жилое здание и инфраструктурный объект.

Тем временем в Харькове, который ежедневно страдает от артиллерийского огня РФ, установили первую остановку-укрытие. В ней можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу.

Железобетонная конструкция вмещает не менее 50 человек, сидячих мест двенадцать. Внутри укрытие оснащено камерами наблюдения и 100 кг песка на случай пожара. Также там размещена карта движения и расписание транспорта.

По словам мэра Игоря Терехова, всего таких остановок планируется установить 25 штук. Такие же остановки-укрытия планируют построить и в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: