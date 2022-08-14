Враг бьет по районам Северска и Бахмута.

Российские силы надеются сместить фокус ВСУ с юга.

Как отмечено в отчете американского Института изучения войны (ISW), оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

"Российские силы, по-видимому, сворачивали наступательные действия к востоку от Северска и проводили спорадические и ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские обстрелы близлежащих населенных пунктов с 6 августа Однако с 11 августа российские силы увеличили количество ограниченных наземных атак в районе Северска", - говорится в отчете.

Аналитики считают, что эти удары, наряду с продолжающимися ударами в направлении Бахмута, "могут представлять собой попытку отвлечь украинскую технику и личный состав".

"Отвлекают внимание Украины от критических районов на юге, где украинские войска проводят эффективные контратаки и, возможно, создают условия для перехода в контрнаступление", - пишут в ISW.

Ранее сообщалось, что с целью сковывания действий и недопущения переброски украинских подразделений на другие направления противник осуществляет огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения.

Советника главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что нынешние темпы продвижения российских войск в Донецкой области не позволят взять Бахмут, Северск и другие города.

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