Этот самолет бил по позициям подразделений ВСУ на Покровском направлении.

На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

"Воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже пылает в степях украинского Донбасса", - сказано в сообщении "Хортицкого ветра".

Отмечается, что благодаря меткости, сноровке и профессионализму наших зенитчиков, сегодня российская авиация уменьшилась на один боевой самолет - на штурмовик Су-25.

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Война в Украине: потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уничтожен 361 российский самолет, а также 326 вертолетов.

Кроме кого враг потерял :БПЛА оперативно-тактического уровня - 12316 (+42 за минувшие сутки -18 июля); танков - 8250 (+5); боевых бронированных машин - 15902 (+19); артиллерийских систем -15520 (+55); РСЗО - 1120; средства ПВО - 894 (+1); крылатые ракеты - 2401 (+3); корабли /катера - 28; подводные лодки - 1; автомобильной техники и автоцистерн - 20909 (+76).

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины убитыми и ранеными уже достигли отметки 564 620 человек.

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