Некоторые из них могут находиться на ремонте.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины создало карту успешных поражений российских самолетов за первые шесть месяцев 2024 года.

В Telegram-канале СтратКома отмечается, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. "Некоторые получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно достоверно установить. Информация будет обновляться и дополняться", - говорится в сообщении.

Так, за это время украинским военным удалось поразить более 30 российских военных самолетов:

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девять Су-25;

один Су-57;

два МиГ-31;

около 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два самолета А-50;

один Ил-22М11;

один Ту-22М3.

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российские захватчики потеряли 361 самолет и 326 вертолетов.

В целом известно, что армия РФ потеряла около 540 тысяч 490 оккупантов, из них 1170 - только за минувшие сутки.

Также ранее Управление стратегических коммуникаций публиковало похожую карту с информацией о российских военных кораблях, которые были поражены украинскими военными.

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