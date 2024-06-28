Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины создало карту успешных поражений российских самолетов за первые шесть месяцев 2024 года.
В Telegram-канале СтратКома отмечается, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. "Некоторые получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно достоверно установить. Информация будет обновляться и дополняться", - говорится в сообщении.
Так, за это время украинским военным удалось поразить более 30 российских военных самолетов:
- девять Су-25;
- один Су-57;
- два МиГ-31;
- около 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два самолета А-50;
- один Ил-22М11;
- один Ту-22М3.
Потери России в Украине
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российские захватчики потеряли 361 самолет и 326 вертолетов.
В целом известно, что армия РФ потеряла около 540 тысяч 490 оккупантов, из них 1170 - только за минувшие сутки.
Также ранее Управление стратегических коммуникаций публиковало похожую карту с информацией о российских военных кораблях, которые были поражены украинскими военными.