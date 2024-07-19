Российско-украинская война продолжается и Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали 980 оккупантов на фронте, сообщает Генштаб.
Общие потери российских оккупантов в войне против Украины убитыми и ранеными уже достигли отметки 564 620 человек. Кроме того, Силы обороны продолжают утилизировать военную технику оккупантов, в частности:
- танков - 8250 (+5);
- боевых бронированных машин - 15902 (+19);
- артиллерийских систем - 15520 (+55);
- РСЗВ - 1120 (+0);
- средства ПВО - 894 (+1);
- самолетов - 361 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12316 (+42);
- крылатые ракеты - 2401 (+3);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 20909 (+76).
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Вопрос целесообразности операции в Крынках на Херсонщине, вероятно, рассмотрит комитет Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на втором мирном саммите, который предварительно должен пройти в ноябре, весь мир должен будет оказать давление на Москву, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.