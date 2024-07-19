В частности, Силы обороны поразили 55 артиллерийских систем врага.

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали 980 оккупантов на фронте, сообщает Генштаб.

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины убитыми и ранеными уже достигли отметки 564 620 человек. Кроме того, Силы обороны продолжают утилизировать военную технику оккупантов, в частности:

танков - 8250 (+5);

боевых бронированных машин - 15902 (+19);

артиллерийских систем - 15520 (+55);

РСЗВ - 1120 (+0);

средства ПВО - 894 (+1);

самолетов - 361 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12316 (+42);

крылатые ракеты - 2401 (+3);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 20909 (+76).

Российско-украинская война: другие важные новости

Вопрос целесообразности операции в Крынках на Херсонщине, вероятно, рассмотрит комитет Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.

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Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на втором мирном саммите, который предварительно должен пройти в ноябре, весь мир должен будет оказать давление на Москву, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.

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