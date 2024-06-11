В течение суток "минусовано" 1 100 оккупантов и пять вражеских средств ПВО.

Общие потери России в Украине в живой силе и технике за сутки подскочили - "минусовано" более тысячи оккупантов и, в частности, десятки единиц бронетехники.

В целом враг за сутки потерял 1 100 противников, сообщил "СтратКом ЗСУ" в Telegram. Кроме того, металлоломом стали один самолет захватчиков, 23 танка и 32 боевые бронированные машины.

Свежие потери врага на 11 июня 2024 года - что еще поражено:

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46 артиллерийских систем;

одна реактивная система залпового огня;

пять средств противовоздушной обороны;

13 дронов оперативно-тактического уровня;

21 единица спецтехники.

Кроме того, "минусовано" 58 единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов.

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Ночью 11 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на фронте между украинскими воинами и россиянами было 81 боевое столкновение. По его данным, ситуация на линии боестолкновения контролируемая.

Противники пытались двигаться вперед на ряде направлений, в том числе на Харьковском, Купянском, Лиманском и Покровском. Враги понесли потери, в том числе стало известно о ликвидации самолета Су-25.

Стоит отметить, что общие потери врага на 10 июня 2024 года составляли примерно 519 тыс. 750 оккупантов, и было известно об уничтожении 358 самолетов РФ.

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