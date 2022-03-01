Администрация ожидает действий по исключению российских банков из SWIFT и замораживанию активов Центрального банка России.

В Белом доме считают, что "стратегический провал" вторжения в Украину станет очевидным для президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх, передает CNN.

Он подчеркнул ряд санкций, которые администрация ввела в отношении России в понедельник, заявив, что администрация ожидает действий по исключению российских банков из SWIFT и замораживанию активов Центрального банка России.

"Давайте посмотрим на курс [российского президента Владимира Путина] — то, что Россия видит, — это двузначная инфляция, от 15 до 20%, прямо сейчас Россия переживает очень глубокую рецессию", — сказал он.

"Россию ждет полная изоляция от мировой экономики, от мировой финансовой системы и от мировых технологий. Он смотрит на укрепления на восточном фланге НАТО. Он смотрит на Европу, диверсифицирующуюся от российской энергетики, и смотрит на Запад, который более энергичен, сплочен и решителен, чем когда-либо в эпоху после окончания холодной войны. Мы думаем, что в какой-то момент до Путина дойдет стратегический провал, и у деэскалации может появиться шанс. Но до тех пор мы будем продолжать взимать плату", - сказал Сингх.

Тем не менее, по словам Сингха, цель "не в том, чтобы довести российский народ до нищеты", а в том, чтобы осудить Путина за совершение "акта войны".

"Наши усилия — это стратегический выбор, и мы можем изменить наши стратегические расчеты в любой момент, либо путем снятия экономических санкций, либо путем дипломатии и мирного разрешения этого кризиса", — сказал он MSNBC. "Но это ключевое отличие. Он применяет грубую физическую силу. Мы принимаем ряд стратегических решений, которые делают это провалом для Путина", — сказал он.

Он также признал, что американцы могут понести убытки от санкций, но призвал зрителей "подумать об альтернативе".

Сингх добавил: "Какова будет цена неконтролируемой агрессии в самом сердце Европы? Подумайте о неопределенности, которую она вызовет, о сдерживающем эффекте, о том, какие вопросы будут заданы о том, какая страна будет следующей, какой хулиган будет рядом иметь сферу влияния?"

Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против близкого окружения Путина и пропагандистов.