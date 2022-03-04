Украинские средства ПВО продолжают уничтожать оккупантов в небе.

Идет девятый день обороны Украины от оккупационных войск Российской Федерации. Наши Вооруженные Силы продолжают сопротивляться натиску врага. По официальной информации, количество убитых врагов превысило девять тысяч. И оно будет постоянно расти, ведь ВСУ проявляют чудеса доблести и мастерства. Недавно они записали на свой счет еще одну небольшую победу — сбитый российский истребитель Су-25 на донецком направлении.

Об этом сообщил Генштаб на своей официальной странице на Facebook: "Сегодня в небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. Этот самолет использовал свое вооружение против жилья мирных людей и гражданской инфраструктуры. Пилот катапультировался, ведутся активные поиски. Слава Украине! Бей оккупанта!"

Журналист Юрий Бутусов дополнил информацию от Генштаба. По его словам, Су-25 сбили солдаты 54 механизированной бригады, продемонстрировав мастерство в противовоздушной обороне.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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