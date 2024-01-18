Среди пораженных позиций - пункт управления оккупантов.

В Вооруженных силах Украины отчитались о том, сколько позиций сосредоточения российских захватчиков было поражено за текущие сутки.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков", - сказано в сводке.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному пункту управления российских оккупантов. При этом, российские оккупанты в целом в течение суток нанесли 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Оружие для ВСУ: последние новости

Как сообщал УНИАН, Франция выступила с инициативой "Артиллерийской коалиции". Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что в ближайшие недели Украине поставят около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и несколько сотен бомб.

В то же время, министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал, что его страна произведет 78 САУ Caesar для Украины и будет поставлять Украине по 3 тысячи снарядов в месяц до конца года.

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