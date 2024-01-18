Министр обороны страны заявил, что Франция внедряет у себя режим военной экономики.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал, что его страна произведет 78 САУ Caesar для Украины.

Такое заявление он сделал в комментарии изданию Le Parisien. Чиновник подчеркнул, что в ситуации, когда западная помощь исчерпывается, Франция внедряет у себя режим военной экономики.

"Украина сама готова вложить часть своих ресурсов. Она только что приобрела шесть установок за свой счет, чтобы начать инициативу", – сказал Лекорню.

Кроме того, министр обороны Франции анонсировал визит своего украинского коллеги Рустема Умерова в четверг, 18 января. Руководители оборонных ведомств должны посетить завод Nexter в Бурже, где и производят САУ Caesar.

Оружие для Украины

В Канаде обратились к США с просьбой как можно быстрее передать Украине оплаченную ею систему NASAMS. Деньги за нее внесли еще год назад, пишут СМИ. Отмечается, что отправка комплекса задерживается из-за необходимости заключения между правительствами США и Украины соглашения о продаже военного оборудования за границу.

Тем временем Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли боеприпасы для танков Leopard 1, 8 бронетранспортеров неуказанного типа, беспилотники, терминалы спутниковой связи и другое оборудование.

Вас также могут заинтересовать новости: