Поездка запланирована на февраль.

Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал поездку в Украину в феврале. Об этом пишет Reuters со ссылкой на его заявление.

Во вторник, 16 января, он сообщил, что целью визита будет завершение двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между странами. Кроме того, Макрон пообещал, что в ближайшие недели Украине поставят около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и несколько сотен бомб.

"После этих поставок я сам поеду в Украину в феврале и завершу работу над этими текстами", - сказал Макрон, отметив, что европейцам необходимо убедиться в том, что Украина сможет и дальше защищаться от России.

Гарантии безопасности для Украины: последние новости

Напомним, 12 января в Украину прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Согласно этому документу, страны будут обмениваться разведданными, сотрудничать в сфере кибербезопасности и оборонной промышленности, а также предоставлять медицинскую и военную подготовку. В случае новой атаки РФ Великобритания окажет Украине оборонную помощь.

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас ведутся переговоры о подписании подобных соглашений с еще рядом стран. В США уже подтвердили, что это обсуждается.

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