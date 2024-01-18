Президенты Украины и Франции обсудили оборонные потребности Украины, в частности приоритетные для включения в следующий военный пакет помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил за создание "Артиллерийской коалиции". Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Спасибо за запуск инициативы "Артиллерийская коалиция" и за объявленное в ее рамках обязательство Франции изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем "Цезарь" в 2024 году и боеприпасы к ним", - отметил Зеленский.

Как проинформировал президент Украины, с французским коллегой подробно обсуждалась ситуация на поле боя и оборонные потребности Украины, в частности приоритетные для включения в следующий военный пакет помощи от Франции. "Важно и в дальнейшем усиливать украинскую систему ПВО", - добавил Зеленский.

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Также, президент Украины благодарен за активное содействие французскому бизнесу, который инвестирует и готов увеличивать инвестиции в Украину несмотря на войну.

Вместе с тем, Зеленский рассказал Макрону о начале подготовки Глобального саммита мира. "Важно привлечь как можно более широкий круг стран к участию в нем", - сообщил президент Украины.

"Поручили политическим и военным советникам начать подготовку будущего визита французского президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Макрон запланировал поездку в Украину в феврале. Целью визита будет завершение двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между странами. Кроме того, Макрон пообещал, что в ближайшие недели Украине поставят около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и несколько сотен бомб.

В Давосе во время Всемирного экономического форума Макрон призвал демократические страны помочь Украине в борьбе с российской агрессией. Он призвал союзников держаться единства и не позволить России одержать победу в войне.

В то же время, министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал, что его страна произведет 78 САУ Caesar для Украины.

Кроме того, по словам французского министра, до конца текущего года Франция будет поставлять Украине по 3 тысячи снарядов в месяц. Также Франци будет поставлять в Украину по 50 ракет SCALP в месяц.

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