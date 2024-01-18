РФ за сутки потеряла, в частности, десятки боевых бронированных машин.

В Украине потери врага на 18 января 2024 года пересекли новую красную линию - теперь они составляют более 373 тысяч российских захватчиков.

За сутки на нашей земле уничтожено еще 780 противников, и теперь общие потери РФ составляют примерно 373 600 оккупантов, сообщил в четверг Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

По его сведениям, в течение суток страна-агрессор также потеряла 38 боевых бронированных машин, 21 танк, 24 артиллерийские системы, 41 дрон оперативно-тактического уровня, две реактивных системы залпового огня, одну крылатую ракету, 13 единиц спецтехники и 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Стоит отметить, что общие потери РФ на 17 января 2024 года составляли примерно 372 820 противников.

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Утром 18 января Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки на фронте между нашими воинами и захватчиками было 78 боев. По сведениям Генштаба, "горячо" было на Марьинском, Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях.

15 числа спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун сообщил, что у россиян есть новая цель в Донецкой области - они хотят захватить Новомихайловку.

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