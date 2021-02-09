На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военные давали адекватный ответ.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Читайте такжеБоррель призвал Лаврова выполнять Минские соглашения по ДонбассуОб этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В сообщении отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из автоматического станкового гранатомета.

Как сообщили в пресс-центре, в пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Песков и Водяного, что на Приазовье, кроме стрелкового оружия оккупанты применили против военных еще и гранатометы.

"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины давали адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, с начала этих суток было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. "Вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших военных нет", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая