Россия не хочет, чтобы прорыв ВСУ на территорию Курской области подорвал ее планы по захвату новых территорий, поэтому украинские войска продолжают терять позиции на востоке Донецкой области.
Как говорится в статье Financial Times, захват Покровска может подорвать оборону ВСУ на остальных территориях региона, поскольку он служит транспортной магистралью к Краматорску и Константиновке, а также обеспечивает автомобильное сообщение с центральной Украиной.
По данным британского Минобороны, оккупационные войска находятся в пределах 10 километров от города, однако их продвижение может замедлиться после приближения к более застроенным районам. Российских захватчиков видели в Селидово, сам Покровск покинули уже тысячи людей.
Решение Москвы оставлять свои силы на Донбассе является одной из причин того, что россияне не могут вытеснить украинские войска с собственной территории. В американском Институте изучения войны говорят, что командование РФ "крайне неохотно" отводит боеспособные подразделения из прифронтовых районов вокруг Покровска и Торецка.
Российские провоенные блогеры сообщают о переброске бойцов 15-й мотострелковой и 1-й Славянской мотострелковой бригады. Также оккупанты перебросили силы с менее приоритетных участков фронта в Харьковской и Запорожской областях.
Ситуация на Покровском направлении
Как известно, это направление уже в течение длительного времени остается наиболее сложным. Оккупационные войска России ежедневно проводят штурмы, пытаясь захватить больше территорий.
Украинский военный эксперт Александр Мусиенко считает, что битва за Покровск может начаться уже в этом месяце. По его мнению, это будет финал большого российского наступления.