Россия не отказывается от своих планов на Донбасс.

Россия не хочет, чтобы прорыв ВСУ на территорию Курской области подорвал ее планы по захвату новых территорий, поэтому украинские войска продолжают терять позиции на востоке Донецкой области.

Как говорится в статье Financial Times, захват Покровска может подорвать оборону ВСУ на остальных территориях региона, поскольку он служит транспортной магистралью к Краматорску и Константиновке, а также обеспечивает автомобильное сообщение с центральной Украиной.

По данным британского Минобороны, оккупационные войска находятся в пределах 10 километров от города, однако их продвижение может замедлиться после приближения к более застроенным районам. Российских захватчиков видели в Селидово, сам Покровск покинули уже тысячи людей.

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Решение Москвы оставлять свои силы на Донбассе является одной из причин того, что россияне не могут вытеснить украинские войска с собственной территории. В американском Институте изучения войны говорят, что командование РФ "крайне неохотно" отводит боеспособные подразделения из прифронтовых районов вокруг Покровска и Торецка.

Российские провоенные блогеры сообщают о переброске бойцов 15-й мотострелковой и 1-й Славянской мотострелковой бригады. Также оккупанты перебросили силы с менее приоритетных участков фронта в Харьковской и Запорожской областях.

Ситуация на Покровском направлении

Как известно, это направление уже в течение длительного времени остается наиболее сложным. Оккупационные войска России ежедневно проводят штурмы, пытаясь захватить больше территорий.

Украинский военный эксперт Александр Мусиенко считает, что битва за Покровск может начаться уже в этом месяце. По его мнению, это будет финал большого российского наступления.

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