'Чрезвычайно серьезные последствия': Жорин назвал три цели РФ после Покровска

Оккупировав Покровск, россияне могут пойти по трем основным сценариям.

Покровское направление стало самым горячим на фронте. Там продолжаются тяжелые бои. Прогнозы по развитию событий неутешительны. Потеря Покровска для Украины может иметь серьезные последствия, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

"Потеря Покровска для Украины действительно может иметь чрезвычайно серьезные последствия. При таком сценарии, российская армия будет иметь сразу несколько вариантов для дальнейших наступательных действий", - отметил он в Telegram.

Следовательно, оккупировав Покровск, россияне могут пойти по трем основным сценариям:

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развивать наступление в Донецкой области на Константиновку-Дружковку-Краматорск;

развивать наступление на юг, где могут пытаться окружить нашу группировку;

развивать наступление на Днепропетровскую область.

"По моему личному мнению, первые два направления для р*саков более приоритетны, чем Днепропетровщина. Но со взятием Покровска такая возможность у них точно откроется", - отметил Жорин.

Покровск - новости

1 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении ситуация сложная и решения командования принимаются без промедлений.

Как предполагают в Forbes, Россия достигнет Покровска и важнейших линий снабжения в сентябре.

В то же время в британской разведке отмечают, что темпы продвижения российских войск замедлятся после вхождения в населенные пункты возле Покровска.

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