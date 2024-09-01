По мнению Мусиенко, эта битва может стать последней в рамках российской наступательной кампании.

Битва за Покровск состоится в ближайшие недели и станет генеральной и последней в рамках российского наступления, которое продолжается с октября прошлого года. Такое мнение в эфире Radio NV высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Там сейчас уже сложная ситуация, не простые бои... успехи за предыдущие несколько недель - более стремительные, чем раньше. Все идет к генеральной масштабной битве, которая может произойти во второй половине сентября - за Покровск. Думаю, что эта битва может стать последней для российских войск этой осенью и последней в рамках их наступательной кампании, которая длится год, началась в октябре 2023 года, начавшись с этого направления, с боев за Авдеевку", - отметил Мусиенко.

Он также призвал не воспринимать уход ВСУ с определенных позиций под Покровском как "тотальную катастрофу", объяснив, что это вопрос сохранения боеспособности подразделений.

Видео дня

По его мнению, это фактически отход к основной линии обороны, которой и будет Покровск.

"И эта битва начнется в течение ближайших нескольких недель. Все покажут эти боевые действия. Шансы - отбить эти атаки - у украинских войск есть, хотя бои идут тяжелые", - добавил эксперт.

Покровск - новости

1 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении ситуация сложная и решения командования принимаются без промедлений.

Как предполагают в Forbes, Россия достигнет Покровска и важнейших линий снабжения в сентябре.

В то же время в британской разведке отмечают, что темпы продвижения российских войск замедлятся после вхождения в населенные пункты возле Покровска.

Вас также могут заинтересовать новости: