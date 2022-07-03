Отмечается, что во время штурма позиций россияне позорно бежали, бросив практически неповрежденную боевую машину с боекомплектом для пушки.

Штурмовики 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ пополнили свой парк техники новейшей российской БМП-3. Отныне захватчики будут погибать от своего же оружия.

Фото трофейной техники опубликовали в телеграм-канале бригады.

Военные рассказали, что во время штурма позиций россияне позорно бежали, бросив практически неповрежденную боевую машину с боекомплектом для пушки. После боя БМП-3 доставили в ремонтный батальон на осмотр. Как обнаружили ремонтники, машина 2017 года выпуска и пробегом всего 3200 км.

Никаких серьезных повреждений у машины не нашли, единственная "неисправность" – страшная вонь изнутри, словно там месяц жил взвод грязных, потных и немытых орков – добавляют защитники.

Добавим, что 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада – соединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Находится в составе ОК "Запад".

Ранее штурмовики Закарпатского легиона уничтожили танк оккупантов, ликвидировали минометную секцию россиян, а также "минуснули" по меньшей мере три вражеских беспилотники "Орлан-10".

Также один из воинов бригады рассказывал о спартанских условиях на передовой.

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