Постаралось инженерно-саперное подразделение.

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили минометную секцию российских оккупантов. Постаралось инженерно-саперное подразделение группировки.

Об успешных действиях против врага сообщил пресс-центр 128-й бригады на своей официальной странице на Facebook.

"Закарпатские "бобры" в действии: минометная секция российской армии горит после филигранной работы инженерно-саперного подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", — заявили представители группировки.

На видео ниже показывается, как горят позиции вражеских минометчиков. В ролике заметно четыре столпа дыма. Видимо, удары наносились очень точечно, однако бойцы не сообщили, из какого оружия уничтожили оккупантов.

Напомним, 128-й бригада далеко не первый раз отличается филигранной работой. Чуть менее месяца назад УНИАН писал, как воины группировки выстрелом из миномета уничтожили танк Т-72. Удар пришелся прямиком в боекомплект. А в конце апреля бойцы горно-штурмовой бригады метко отработали по вражескому танку из ПТРК NLAW.

Война Российской Федерации против Украины

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