Воины ВСУ превратили в металлолом очередной российский танк.

Российская техника продолжает гореть на украинской земле. Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады превратили в металлолом очередной российский танк.

Своими результатами воины похвастались на facebook-странице бригады.

"Разрыв башни в воздухе! Встретились как-то руZZкий танк и штурмовики 128 бригады...", – подписали фото украинские защитники.

Справочно: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада – соединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Находится в составе оперативного командования "Запад".

Напомним, 128-я бригада далеко не впервые отмечается филигранной работой. Ранее УНИАН писал, как бойцы ВСУ уничтожили минометную секцию оккупантов, а также взорвали российский танк из противотанкового ракетного комплекса NLAW.

Также один из воинов бригады рассказывал о спартанских условиях на передовой.

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