Цена одного такого составляет около $80 тысяч.

Бойцы "Закарпатского легиона" записали на свой счет еще один сбитый российский беспилотник "Орлан-10". Цена одного такого составляет около $80 тысяч.

Об этом сообщили на фейсбук-странице бригады.

"128 бригада сбила российский дрон "Орлан-10", который пытался следить за нашими позициями и корректировать огонь вражеской артиллерии", – говорится в публикации.

Отмечается, что это уже третий новейший беспилотник "Орлан", уничтоженный штурмовиками 128 бригады.

Об "Орлан-10"

Армия РФ активно использует БПЛА "Орлан-10" для разведки и корректировки огня своей артиллерии. Он, как и любой малогабаритный дрон, довольно трудно заметить, как глазами, так и на радаре. А также довольно сложно сбить.

Барражируя над позициями этот дрон может определить координаты целей, а во время артналета осуществляет корректировку огня в режиме онлайн-передачи данных.

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